Погода в Украине 28 мая: синоптик предупредила о дождях и сильном ветре на востоке

Погода на 28 мая

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В Украине в среду, 27 мая, снова преимущественно дожди. Разве что на востоке без существенных осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

«Мы знаем, что атмосфера снисходительна к нам и обязательно еще все будут ругать жару. А пока — влажная воздушная», — отметила она.

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Температура воздуха 28 мая в Украине ожидается в пределах +18+24, на востоке до +26, а на западе +16+20 градусов.

«Внимание! На востоке Украины в среду ожидается сильный юго-восточный ветер! — подчеркнула синоптика.

В Киеве 28 мая местами дождь. Температура воздуха в течение дня +18+20 градусов.

Напомним, ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предположил, что цена на фрукты в Украине повысится минимум на 30 процентов из-за неблагоприятных погодных условий.

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