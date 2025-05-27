- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 316
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода в Украине 28 мая: синоптик предупредила о дождях и сильном ветре на востоке
Синоптик Диденко прогнозирует дожди, прохладу и сильный ветер. Узнайте, чего ждать жителям разных регионов.
В Украине в среду, 27 мая, снова преимущественно дожди. Разве что на востоке без существенных осадков.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
«Мы знаем, что атмосфера снисходительна к нам и обязательно еще все будут ругать жару. А пока — влажная воздушная», — отметила она.
Температура воздуха 28 мая в Украине ожидается в пределах +18+24, на востоке до +26, а на западе +16+20 градусов.
«Внимание! На востоке Украины в среду ожидается сильный юго-восточный ветер! — подчеркнула синоптика.
В Киеве 28 мая местами дождь. Температура воздуха в течение дня +18+20 градусов.
Напомним, ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предположил, что цена на фрукты в Украине повысится минимум на 30 процентов из-за неблагоприятных погодных условий.