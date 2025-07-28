Погода в Украине 29 июля: какие области накроет грозами и где ожидать жару

Прогноз погоды / © ТСН.ua

Реклама

В Украине 29 июля ожидается неустойчивая погода из-за влияния атмосферных фронтов и большой области низкого давления (циклона). Осадки прогнозируют в западных областях, местами на севере, а также в Черкасской, Винницкой, Кропивницкой и Одесской областях. Там возможны дожди с грозами.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram

На остальной территории, в частности на юге, востоке, Полтавщине, Сумщине и Днепропетровщине, погода останется преимущественно сухой. Температура воздуха в большинстве регионов будет держаться на высоком уровне: на юге — +32…+36 градусов, на востоке — +30…+34, на севере — +28…+32, в центральной части — +32…+36, однако в Винницкой области ожидается прохладнее +25…+28 градусов. В западных областях температура будет значительно ниже — +18…+23, местами до +16…+18 градусов.

Реклама

Синоптик предупреждает о возможных сильных грозах, граде и шквалах, которые могут сопровождаться опасными погодными явлениями из-за резких температурных контрастов. Особое внимание стоит обратить людям с бронхо-легочными заболеваниями, ведь в Киеве ожидаются местами дожди, грозы и высокая влажность, что может вызвать физический дискомфорт.

После 29 июля температура несколько снизится, особенно 30-31 июля, но юг и восток страны останутся под влиянием жары. Вероятное ослабление жары в этих регионах прогнозируют лишь на начало августа — 8-9 числа.

Напомним, ранее мы писали о том, 28 июля, в Украине ожидается облачная погода. В то же время в некоторых областях пройдут сильные дожди. По данным синоптиков, в западных, Житомирской и Винницкой областях облачно. Прогнозируют осадки с грозами. Температура днем составит +23…28°С.