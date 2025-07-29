Погода в Украине 30 июля: синоптик предупредила о резком перепаде температур и грозах

Гроза / © Pixabay

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В Украине 30 июля ожидается резкая смена погоды: на севере и в центре пройдут грозовые дожди, температура воздуха значительно снизится, а на востоке и юге еще сохранится жара.

Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она рассказала, что атмосферные фронты обусловят осадки с грозами на северных регионах, кроме Сумщины, и в центральных областях.

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В западной Украине осадки будут маловероятными, лишь возможны единичные локальные дожди. В южных областях дождь с грозой ожидается лишь в ночное время на отдельных территориях Одесской и Николаевской областей.

На востоке страны сохранится сухая и жаркая погода — температура поднимется до +30…+35 градусов, так же будет и на юго-востоке и в Днепропетровской области.

В других регионах после прохождения атмосферных фронтов воздух значительно охладится до +21…+26 градусов. Из-за перепадов температуры и атмосферного давления ожидается порывистый северо-западный ветер, который может создать неудобства.

В Киеве завтра также ожидается заметное снижение температуры до +21…+23 градусов. Вечером, около 20 часов, возможен дождь с грозой, хотя вероятность осадков постепенно уменьшается. Воздух в столице станет свежим и даже прохладным.

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Несмотря на эти изменения, жара еще будет продолжаться, особенно на юге и востоке, где температура снизится до +28…+32 градусов. Только Луганская областьостанется в зоне сильной жары. Лето продолжается, поэтому рано говорить о полном завершении периода жаркой погоды.

Напомним, ранее мы писали о том, что 30 июля в Украине ожидаются грозы с сильными дождями, градом и порывами ветра (шквалами) скоростью 15-20 м/с в нескольких областях — в частности, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской. При этом западные и восточные регионы непогода будет обходить стороной.