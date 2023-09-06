Погода в Украине 7 сентября: в областях будет достаточно тепло и сухо

В четверг, 7 сентября, в Украине будет сухая и солнечная погода. Дожди возможны только в Донецкой и Луганской областях

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Лишь днем в Донецкой и Луганской областях местами небольшой кратковременный дождь.

Ночью температура воздуха в большинстве областей будет составлять +10-15 °. На северо-востоке страны ночь будет прохладная – 7-12° тепла. В южных областях столбики термометров покажут +14-19°.

Днем на подавляющем большинстве территории Украины воздух прогреется до +20-25°. Теплее будет в южных регионах: 23-28° тепла. На северо-востоке температура составит +20-25°. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +5-10 °, а днем — +16-21 °.

Прогноз погоды в Украине на 7 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области в четверг переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 7-9 сентября.

В Киевской области температура воздуха ночью будет +10-15°, днем — 20-25° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 13-15° тепла, а днем воздух прогреется до +22-24°.

Как сообщалось , метеорологиня Наталья Птуха сообщила, когда в Украину придет похолодание. По ее словам, от Украины отступила жара и начал поступать более свежий воздух. Поэтому слишком высоких значений температур не ожидается.

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