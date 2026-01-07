Погода в Украине 7 января: где ждать значительный снег, а где дожди и +11 градусов

Снег и гололедица в Украине / © ТСН

Украину 7 января накроет непогода: западные регионы засыплет снегом, тогда как на юге будет царить весеннее тепло до +11°C. Синоптики предупреждают о гололеде и густых туманах в ряде областей.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В течение 7 января по всей стране будет преобладать облачная погода.

В западных регионах ожидается снег: от умеренного до значительного на Закарпатье и на Прикарпатье. Температура воздуха днем составит -2…-7°C.

В большинстве северных областей, а также на Виннитчине прогнозируется мокрый снег, местами с дождем. Местами возможны гололед и налипание мокрого снега. Температурные показатели будут колебаться в пределах 0…-5°C.

На остальной территории днем ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха — от 0 до +5°C, в южных областях — +3…+8°C, а в Крыму днем воздух прогреется до +11°C.

В ряде областей, в частности Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской, будет наблюдаться туман. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах возможно образование гололеда.

Ветер преимущественно северо-восточный, на востоке и юго-востоке страны — южный, скоростью 5 — 10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 7 января / © Укргидрометцентр

Напомним, с 8 по 11 января в Украине ожидается резкое ухудшение погоды из-за активного циклона и арктического воздуха. В западных, северных и центральных областях пройдут сильные снегопады (до 25 см снега), метели с ветром до 18 м/с и гололедица, что может нарушить работу коммунальных служб и транспорта.