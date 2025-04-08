Погода в Украине 8 апреля: ожидаются холодина и сильный ветер

Ветер / © Associated Press

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Погода в Украине 8 апреля будет холодной с температурой воздуха от +2 до +9 градусов. Также возможны порывы ветра.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Украине 8 апреля будет преобладать холодная воздушная масса. Если накануне было еще сравнительно тепло на востоке и юго-востоке, то в этот день похолодает и там.

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Так, температура воздуха днем ожидается на уровне +2+5 градусов, в южной части — +5+9 градусов.

Ветер будет северо-западного направления, 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-20 м/с.

«То есть чувство холода будет сильнее, чем на термометрах и в гаджетах — одевайтесь тепло!» — предостерегла Диденко.

Погода в Киеве: дневная температура воздуха будет +1+3 градуса. Есть вероятность небольшого снега. В столице ожидается порывистый некомфортный северо-западный ветер с порывами до 12-14 м/с.

Синоптик отметила, что потепление ожидается с Вербного воскресенья, 13 апреля.

Кстати, народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что погода в Украине на Пасху будет достаточно комфортной, хотя с определенными нюансами.