Погода в Украине: антициклон принесет потепление до +23 и штормовой ветер

Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

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Пока мощный антициклон дарит украинцам в основном ясные и тёплые дни, метеорологи советуют готовиться к резкому изменению погоды в ближайшее время.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что «бабье лето» ещё продолжается, однако приближаются осенние заморозки.

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«Проникновение масштабного антициклона с востока заблокировало проникновение в наш регион циклонов как из Атлантики, так и из южных морей. Их противодействие вызывает усиленный градиентный ветер, но не нарушает солнечную стабильность, — отмечает Постригань.

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По словам синоптика, в период с 29 сентября по 1 октября сохранится солнечная погода с ночной температурой от +5 до +10 градусов тепла и дневным потеплением до +15…+20 градусов. Уже в конце недели в регион поступит прохладный воздух с северо-востока, что приведет к снижению температуры днем до +11…+16 градусов, а ночью до +3…+8 градусов тепла.

«Благодаря дополнительному охлаждению ночью при ясном небе на поверхности почвы возможны первые осенние заморозки интенсивностью 0–3º», — предупреждает Постригань.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 29 сентября по всей стране сохранится малооблачная погода без дождей. Жителям западных областей в ночные и утренние часы следует ожидать тумана, который местами ухудшит видимость.

Будет преобладать северо-восточный ветер со скоростью 7–12 м/с, однако в южных регионах после обеда возможны штормовые порывы до 15–20 м/с. В целом по Украине ночная температура будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.

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На юге, как обычно, будет теплее: от +9 до +14 градусов ночью и до +18…+23 градусов днём. В Карпатах столбики термометров покажут +1…+6 градусов тепла ночью и +10…+15 градусов днём.

Погода в Украине 29 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 29 сентября.

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