Погода в Украине: большинство регионов 17 июня накроет непогода, но будет тепло

Завтра местами возможны град и шквалы.

В четверг, 17 июня, в Украине будет переменно облачная, но жаркая погода с грозовыми дождями. Некоторые регионы накроет непогода — там объявлен І уровень опасности.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди, в южной и восточной части значительные дожди, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, в западных областях 9-14°, днем 23-28°, в южной части 20-25°.

Также синоптики 17 июня из-за сильных дождей и грозы объявили І уровень опасности — желтый в южной и восточной части страны, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а центральные, южные и восточные области предупредили о граде и шквалах 15-20 м/с.

В Киев 17 июня будет сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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