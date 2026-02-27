Погода в Украине будет формировать антициклон: синоптик дала прогноз на первую декаду марта

Подснежники. / © Unsplash

В Украине переход между февралем и мартом будет достаточно плавным. Среднемесячная температура воздуха ожидается от +1° до +7° — это в пределах нормы. Теплее может быть на западе, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Об этом рассказала синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии «Погода УНИАН».

Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 миллиметров. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей и горах Крыма местами 60-98 миллиметров. По словам синоптикини, это тоже в пределах нормы.

Птуха отметила, что в первой декаде марта будет дефицит осадков, ведь в регионах преобладает антициклональный характер погоды. В Украину будут поступать более теплые воздушные массы. Дневная температура воздуха будет достаточно комфортной, но ночью еще возможен минус.

«В общем, это -2°…-8° ночью, а днем 0°…+6°. Теплее только в западных областях и южной части страны. Там днем уже +5°…+11°, то есть такие настоящие весенние температуры. Ночь все равно небольшой минус даже в этих регионах может сохраняться», — подчеркнула Птуха.

По словам синоптика, во второй декаде марта уже могут происходить более ощутимые изменения, могут поступать атмосферные фронты.

«В марте еще могут быть проявления достаточно контрастной погоды, поэтому нужно следить за прогнозами», — сказала эксперт.

Погода в марте

Отметим, синоптики «Укргидрометцентра» дали предварительный прогноз о погоде в марте. В регионах температура воздуха и количество осадков будет соответствовать норме. В первый месяц весны еще наблюдаются гололедицы, налипание мокрого снега, отмечаются сильные ветры и начинаются грозы.

Что касается климатической характеристики марта, то абсолютный минимум температуры составляет 23,7-36,1 ° мороза, а абсолютный максимум — 12,3-21,9 ° тепла. В марте еще наблюдаются гололедицы, налипание мокрого снега, отмечаются сильные ветры и начинаются грозы.