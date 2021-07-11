Погода в Украине будет жаркой и местами будет дождь: прогноз на 11 июля

Жара в Украине не отступает.
Сегодня, 11 июля, в Украине сохранится жаркая погода. Столбики термометров будут показывать днем 29-34 градусов, а ночью будет 17-22 градуса.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В столице сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов. Ночью она опустится до уровня 19-21 градус.
На западе Украины прогнозируют дожди. Они ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Во Львовской области дождь выпадет ночью.
Напомним, ранее мы рассказывали, какую прогнозируют стиноптикы погоду на 12 июля.