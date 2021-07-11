Погода в Украине будет жаркой и местами будет дождь: прогноз на 11 июля

Погода в Украине будет жаркой и местами будет дождь: прогноз на 11 июля

Жара в Украине не отступает.

Сегодня, 11 июля, в Украине сохранится жаркая погода. Столбики термометров будут показывать днем 29-34 градусов, а ночью будет 17-22 градуса.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В столице сегодня ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов. Ночью она опустится до уровня 19-21 градус.

На западе Украины прогнозируют дожди. Они ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Во Львовской области дождь выпадет ночью.

Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы рассказывали, какую прогнозируют стиноптикы погоду на 12 июля.

Эксперименты ТСН: журналисты измерили температуру в разных уголках столицы - где жарче всего

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