Погода в Украине: февральский циклон несет аномальные морозы до -17 и ледяные дожди

В Украине 18 февраля ожидаются обильные снегопады 18 февраля ожидаются обильные снегопады / © Pexels

На Украину надвигается мощный южный циклон, который уже 18 февраля принесет с собой значительные снегопады, ледяные дожди и штормовой ветер. Из-за резкого ухудшения погодных условий синоптики объявили первый уровень опасности в большинстве областей.

Пока север страны будет страдать от ночных морозов до -17 градусов, центральные и южные регионы окажутся в эпицентре метелей и сильного гололеда.

Подробнее о погоде в Украине в ближайшие дни — читайте в материале ТСН.ua.

В Украину движется новый циклон: почему он опасен

В Украину возвращается непогода. Во вторник, 18 февраля, новый южный циклон принесет осадки, гололед и сильный ветер.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, траектория циклона сместилась южнее, поэтому на западе и севере будет снежить умеренно. Самые сложные условия ожидают центр страны — там возможны метели, налипание мокрого снега и ледяной дождь.

«Центральная часть Украины окажется в сложной погоде — снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега. гололед, сильный северо-восточный ветер. В восточных областях также будет сложная погода, однако преимущественно дождь», — говорится в сообщении.

По словам Диденко, на востоке и юге завтра преимущественно будет дождливо, однако однако возможен штормовой ветер.

В Украину движется южный циклон, который принесет осадки, гололед и сильный ветер

В то же время «температурные качели» будут сохраняться. Ночью на севере столбик термометра опустится до -15 градусов ниже нуля, а днем в Украине будет держаться температура от -2 до -7 градусов мороза, отмечает Диденко.

Также она сообщила, что теплее будет только на Закарпатье, юге и в Крыму, где воздух прогреется до +3 и +10 градусов тепла. Устойчивая оттепель и окончательное потепление придут в Украину ближе к 22-23 февраля.

Какой будет погода в Украине 18 февраля — прогноз Укргидрометцентра

По данным Украинского гидрометеорологического центра, южный циклон обусловит в южной части, восточных и большинстве центральных областей Украины умеренный снег и дождь, что будет предпосылкой для образования на поверхностях гололеда.

Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с. Из-за сложных погодных условий 18 февраля во многих регионах страны объявлен І уровень опасности, желтый.

Из-за сложных погодных условий 18 февраля во многих регионах страны объявлен І уровень опасности / © Укргидрометцентр

Самая сложная ситуация ожидается в центре и на юге Украины. В частности значительные осадки, которые приведут к налипанию мокрого снега и гололеду, пройдут в таких областях:

Одесская;

Николаевская;

Кировоградская;

Полтавская.

В Сумской и Черкасской областях синоптики прогнозируют интенсивные снегопады. В то же время на крайнем западе и севере днем существенных осадков не предвидится.

Кроме того, перепад температуры будет значительным. В северных регионах ночью ударит мороз от -15 до -17 градусов мороза, а днем столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов мороза.

На остальной территории страны ночная температура будет колебаться в пределах -6 -11 градусов ниже нуля, днем — от 0 до -5 градусов. В Крыму и на юге будет теплее всего — до +10 градусов.

Синоптики предупреждают, что непогода может вызвать сбои в работе коммунальных служб, энергетиков и осложнить движение транспорта на дорогах.

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области синоптики 18 прогнозируютоблачную погоду со снегом. На дорогах местами будет гололедица.

Температура по области ночью составит от -12 до -17 градусов мороза, днем от -5 до -10 градусов мороза.

По данным портала Sinoptik в Киеве завтра солнце в будет редко появляться из-за облаков. Днем пойдет мелкий снег, который может усилиться ближе к вечеру.

Температура воздуха ночью составит от -11 до -9 градусов мороза, днем — от -8 до -7 градусов мороза.

Погода в Киеве 18 февраля

Погода в Харькове

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни на Харьковщине ожидается сложная погодная ситуация.

Самым сложным днем станет 18 февраля: область накроет значительный снег, который днем перейдет в дождь. Это спровоцирует сильный гололед и гололедицу на дорогах. Ситуацию ухудшат штормовые порывы ветра до 15-20 м/с. Температура будет колебаться от ночных -11 до -5 градусов мороза днем.

Из-за сложных метеорологических явлений в Харьковской области 18 февраля объявили I уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 18 февраля / Источник: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

В течение 19-21 февраля непогода будет удерживаться. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Температурный режим будет нестабильным: от ночных морозов до кратковременной оттепели днем.

Из-за постоянных перепадов температур на дорогах будет сохраняться гололедица, а местами будут наблюдаться туманы.

В конце недели, 22 февраля, осадки начнут стихать, однако в область вернется ощутимое похолодание. Ночная температура упадет от -8 до -13 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше -3 и -8 градусов мороза.

Как сообщает портал Sinoptik, 18 февраля Харькове в течение всего дня погода будет пасмурной. снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.

Температура воздуха будет колебаться от -8 ночью до -4 градусов мороза днем.

Погода в Харькове 18 февраля

В четверг, 19 февраля, ожидается сильный снегопад, который будет идти ночью. Утром начнется дождь, который во второй половине дня сменится мелким снегом. Осадки прекратятся только ближе к вечеру.

Температура воздуха составит от +1 градуса тепла ночью до -3 градусов мороза днем.

Погода в Харькове 19 февраля

Ожидается что пятница, 20 февраля, также будет пасмурным днем. Метеорологи прогнозируют что утренний мелкий снег должен закончиться к обеду, а вечером ожидается дождь со снегом.

Ожидается до -7 градусов мороза ночью и до +1 градуса тепла днем.

Погода в Харькове 20 февраля

Погода в Одессе

По данным Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей Одесскую область и Одессу накроет мощный снежный циклон. 18 и 19 февраля в регионе ожидается значительное ухудшение погодных условий, из-за чего объявлен І уровень опасности.

В Одесской области объявили І уровень опасности / Источник: Гидрометеорологический центр Черного и Азовских морей

Синоптики прогнозируют длительные и сильные осадки в виде снега, которые будут сопровождаться метелями и налипанием мокрого снега.

Ситуация на дорогах Одесской области будет крайне сложной: из-за гололеда и снежных заносов видимость упадет до 200-500 метров.

Также метеорологи предупреждают о штормовом северном ветре с порывами до 15-20 м/с.

Температурный режим в области и в самом городе будет колебаться в пределах 0-5 градусов мороза в течение всех суток. Водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными из-за высокого риска гололеда и заносов на автодорогах.

Также синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях 18 февраля вдоль побережья Одесской области. В течение суток предполагается значительное волнение моря.

«Ночью вдоль побережья местами опасный подъем, днем в Днепро-Бугском лимане краткосрочный опасный спад уровня моря», — говорится в сообщении.

На побережье Одесской области объявили І уровень опасности / Источник: Гидрометеорологический центр Черного и Азовских морей

Погода во Львове

Во Львовской области 18 февраля будет облачно с прояснениями. По данным синоптиков, ожидается небольшой снег, а ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.

Температура ночью в регионе составит от -5 до -10 градусов мороза, днем от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла.

Во Львове 18 февраля солнце будет редко появляться из-за облаков. Кроме того, ожидается небольшой снег, а ночью и утром слабый туман.

Столбики термометра будут колебаться от 6 — 8 градусов мороза ночью, днем 0 — 2 градусов мороза.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине 18 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий. В течение суток небо будет облачным, а синоптики прогнозируют осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Главной опасностью станет гололед (толщиной 6-19 мм) и гололедица на дорогах, что существенно усложнит движение транспорта. Ситуацию будет ухудшать сильный юго-восточный ветер, порывы которого днем будут достигать штормовых значений — 15-20 м/с.

Температурные показатели будут нестабильными. По области ночью прогнозируют от -1 до -6 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +4 градусов.

В Днепре ночная температура составит до -5 градусов мороза, днем столбики термометров будут колебаться в пределах от 0 до +2 градусов тепла.

Из-за неблагоприятных метеорологических явлений в регионе объявили предупреждение об опасности.

