Погода в Украине: где будет дождь и снег 24 ноября
В Украине в понедельник, 24 ноября, возможны дожди и местами снег.
Синоптики сделали прогноз погоды на сутки 24 ноября. Да, будет облачно с прояснениями.
Как детализировали в «Укргидрометцентре»:
В западных областях ночью местами возможен небольшой снег, в частности в Карпатах умеренный, днем без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.
На остальной территории дожди. Ночью в северной и центральной областях с мокрым снегом. Однако в Черниговской и Сумской области будут наблюдаться значительные осадки.
В большинстве северных и центральных областей днем без осадков. Температура ночью и днем 3-8 тепла (в северных, Винницкой областях 0-5 тепла);
На юге и юго-востоке ночью 5-10°, днем 10-15°.
"Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах порывы 15-20 м/с", - отметили синоптики.
Какой погоды ждать в Киеве
По прогнозам синоптиков, 24 ноября в Киевской и столице будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь и мокрый снег, а днем без осадков.
Сообщается, что ветер западный, 7-12 м/с.
Что касается температуры по области, ночью и днем жителям области следует ожидать от 0 до 5 градусов тепла.
"В Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4°", - добавили в центре.
Ранее украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Так, в Киевской и Черниговской областях ожидается дождь. Центральные области – туман с видимостью 200–500 метров.
Объявлен желтый (1 уровень) опасности. Следует учесть, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать трудности для движения транспорта. Особо внимательными следует быть жителям Киева и области.