Погода в Украине: где будет дождь и снег 24 ноября

Синоптики сделали прогноз погоды на сутки 24 ноября. Да, будет облачно с прояснениями.

Как детализировали в «Укргидрометцентре»:

В западных областях ночью местами возможен небольшой снег, в частности в Карпатах умеренный, днем без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

На остальной территории дожди. Ночью в северной и центральной областях с мокрым снегом. Однако в Черниговской и Сумской области будут наблюдаться значительные осадки.

В большинстве северных и центральных областей днем без осадков. Температура ночью и днем 3-8 тепла (в северных, Винницкой областях 0-5 тепла);

На юге и юго-востоке ночью 5-10°, днем 10-15°.

"Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах порывы 15-20 м/с", - отметили синоптики.

Какой погоды ждать в Киеве

По прогнозам синоптиков, 24 ноября в Киевской и столице будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь и мокрый снег, а днем без осадков.

Сообщается, что ветер западный, 7-12 м/с.

Что касается температуры по области, ночью и днем жителям области следует ожидать от 0 до 5 градусов тепла.

"В Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4°", - добавили в центре.

Ранее украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Так, в Киевской и Черниговской областях ожидается дождь. Центральные области – туман с видимостью 200–500 метров.

Объявлен желтый (1 уровень) опасности. Следует учесть, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать трудности для движения транспорта. Особо внимательными следует быть жителям Киева и области.