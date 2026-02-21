Погода в Украине: где сегодня ударят морозы до-20

Сегодня будет холодно / © unsplash.com

Сегодня, 21 февраля, в Украине облачно, в некоторых областях снег, гололедица.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Без осадков, только на востоке и юго-востоке страны ночью снег. В северной части ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме кроме юго-востока, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с (на юге страны северо-восточный, 7-12 м/с)», — говорится в сообщении.

Температура ночью -13…-18°С, на севере местами -20°С, днем -2…-9°С. В Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью -5…-11°С, днем от -2°С до +3°С (в Крыму ночью около 0°С, днем +3…+8°С тепла).

Погода в Киеве и области

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром по области туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура по Киевской области ночью -13…-18°С мороза, местами 20°С. Днем 3-8°С мороза, в столице ночью -13…-15°С, днем -3…-5°С.

