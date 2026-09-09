Погода в Украине готовит сюрприз: где ожидается жара до +30, а где пройдут грозы

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В четверг, 10 сентября, в большинстве областей Украины будет царить летняя жара с температурой воздуха до +30 градусов, однако в западных регионах ожидаются дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует сухую и жаркую погоду в Украине 10 сентября. По её словам, максимальная температура воздуха составит до +30 градусов тепла.

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«Однако приближение холодного атмосферного фронта с запада Европы приведет к небольшому похолоданию в западных областях Украины. Завтра здесь ожидается от +17 до +22. Только в Черновицкой области ещё будет лето, до +28», — предупреждает синоптик.

Как отмечает Диденко, 10 сентября в Украине сохранится высокое атмосферное давление. Осадков не ожидается, лишь в западных областях понижение давления принесет небольшие дожди.

10 сентября в Украине сохранится высокое атмосферное давление / © pexels.com

В то же время она отмечает, что в Киеве ожидается солнечный и самый жаркий день осени с температурой воздуха до +28…+30 градусов тепла. Осадки маловероятны, однако к вечеру в столице возможен небольшой дождь. В дальнейшем температура воздуха в Киеве начнет снижаться, хотя до настоящих холодов еще далеко.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют по стране 10 сентября переменную облачность, преимущественно без осадков. Только в западных, Житомирской и Винницкой областях днем возможны кратковременные дожди, местами грозы.

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Ветер будет преобладать юго-западный со скоростью 5–10 м/с, днём в большинстве западных областей, а также в Житомирской и Винницкой областях местами будут наблюдаться порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, в восточных областях ожидается от +5 до +10 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +24…+29 градусов тепла, в западных областях столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов тепла.

Погода в Украине 10 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 10 сентября ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков, прогнозируют синоптики. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

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В Киеве ночью будет около +15 градусов, днём ожидается от +25 до +27 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 10 сентября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над странами Балтии. В регионе ожидается переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, однако утром и днём возможны кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер будет северо-западный с переходом на западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днём — от +18 до +23 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +13 до +15 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +20 до +22 градусов тепла.

В то же время метеорологи предупреждают: 10 сентября в регионе сохранится высокая (4-й класс), местами чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — предупреждают синоптики.

Погода в Одессе

В Одесской области 10 сентября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +25 градусов тепла.

Температура морской воды будет в пределах +20…+21 градуса тепла. При этом жителей региона предупреждают: на автодорогах области ночью и утром местами будет туман, видимость составит 1–2 км.

Погода в Харькове

В Харьковской области 10 сентября будет небольшая облачность,осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +29 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 10 сентября будет ясно и без осадков. Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +9 до +14 градусов тепла;

днём от +25 до +30 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +12 до +14 градусов тепла;

днём от +27 до +29 градусов выше нуля.

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