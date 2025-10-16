- Дата публикации
Погода в Украине готовит "сюрприз" на выходные: подробности от Диденко
Украинцев предупредили об опасных погодных условиях в выходные.
После комфортного осеннего тепла, которое порадует украинцев в ближайшие дни, погода готовит резкий и неприятный «сюрприз». Уже в это воскресенье в Украину лопнет арктический холод, который принесет с собой не только дожди и сильный ветер, но и первый мокрый снег.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.
По прогнозу синоптикини, пятница, 17 октября, еще будет достаточно теплой и преимущественно сухой. В Киеве столбики термометров покажут комфортные +12…+13 градусов. Однако уже в субботу, 18 октября, ситуация начнет меняться.
Атмосферные фронты с северо-запада Европы принесут в Украину дожди, усилится ветер, а на западе страны температура воздуха начнет постепенно снижаться. В столице в этот день будет еще тепло, до +14, но уже с осадками.
Основной удар непогоды придется на воскресенье, 19 октября. В этот день ожидается ощутимое и резкое похолодание, охватившее практически всю территорию Украины.
«Дневная температура воздуха снизится до +4…+8 градусов!» — предупреждает Наталья Диденко.
В Киеве будет еще холоднее — днем температура рухнет до +4 градусов. Из-за такого резкого скачка температуры дождь, который также ожидается в воскресенье, с высокой вероятностью будет переходить в мокрый снег.
Диденко отдельно обратилась к водителям с настоятельной рекомендацией не медлить со сменой летней резины на зимнюю. Также синоптики не предупредили людей, чувствительных к изменениям погоды.
«Дорогие метеопаты! Смена погоды ожидается ощутимой и резкой, здоровье может немного давать сбой. Не волнуйтесь, позаботьтесь о профилактике», — отметила она.
По предварительным прогнозам, потепление следует ожидать ориентировочно с 22 октября.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич, в октябре Украину ждут две волны сильного похолодания. Первая началась 14 октября на фоне прохождения холодного фронта с северо-запада. В большинстве областей ночью температура снизится до +2-8°С, днем обещают от +6°С до +13°С.