Погода в Украине готовит "сюрприз" на выходные: подробности от Диденко

Погода в Украине / © ТСН

После комфортного осеннего тепла, которое порадует украинцев в ближайшие дни, погода готовит резкий и неприятный «сюрприз». Уже в это воскресенье в Украину лопнет арктический холод, который принесет с собой не только дожди и сильный ветер, но и первый мокрый снег.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптикини, пятница, 17 октября, еще будет достаточно теплой и преимущественно сухой. В Киеве столбики термометров покажут комфортные +12…+13 градусов. Однако уже в субботу, 18 октября, ситуация начнет меняться.

Атмосферные фронты с северо-запада Европы принесут в Украину дожди, усилится ветер, а на западе страны температура воздуха начнет постепенно снижаться. В столице в этот день будет еще тепло, до +14, но уже с осадками.

Основной удар непогоды придется на воскресенье, 19 октября. В этот день ожидается ощутимое и резкое похолодание, охватившее практически всю территорию Украины.

«Дневная температура воздуха снизится до +4…+8 градусов!» — предупреждает Наталья Диденко.

В Киеве будет еще холоднее — днем температура рухнет до +4 градусов. Из-за такого резкого скачка температуры дождь, который также ожидается в воскресенье, с высокой вероятностью будет переходить в мокрый снег.

Диденко отдельно обратилась к водителям с настоятельной рекомендацией не медлить со сменой летней резины на зимнюю. Также синоптики не предупредили людей, чувствительных к изменениям погоды.

«Дорогие метеопаты! Смена погоды ожидается ощутимой и резкой, здоровье может немного давать сбой. Не волнуйтесь, позаботьтесь о профилактике», — отметила она.

По предварительным прогнозам, потепление следует ожидать ориентировочно с 22 октября.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич, в октябре Украину ждут две волны сильного похолодания. Первая началась 14 октября на фоне прохождения холодного фронта с северо-запада. В большинстве областей ночью температура снизится до +2-8°С, днем обещают от +6°С до +13°С.