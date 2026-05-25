Погода в Украине готовит сюрпризы: где будут лить дожди, бушевать штормовой ветер и жара до +30°

Погода в Украине 26 мая прогнозируется сильным ветром и значительными температурными контрастами. Пока в одних регионах пройдут дожди и станет холоднее, в других удержится почти летнее тепло, однако синоптики предупреждают о возможных сбоях в работе транспорта и коммунальных служб.

ТСН.ua собрал подробный прогноз погоды по городам Украины.

Погода в Украине — что прогнозируют синоптики

Как ранее сообщила синоптик Наталья Диденко, 26 мая в Украине ожидается штормовой ветер и незначительное снижение температуры в ряде областей.

«На Сумщине, Черниговщине, Харьковщине и Полтавщине воздух будет свежим, в течение дня лишь +17+19 градусов», — отметила она.

По словам Натальи Диденко, на остальной территории Украины прогнозируется +20+24 градуса. Дожди возможны во вторник на востоке, севере и вечером еще и в центральных областях и на Запорожье. На большинстве территории юга и западных областях будет сухая погода.

«На Одесщине, Николаевщине, Черновицкой области и Закарпатье +25+28 градусов. В большинстве западных областей 23+26 градусов. Порывистый, иногда даже сильный, северо-западный ветер», — добавила синоптик.

В свою очередь, Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует на 26 мая переменную облачность. Осадки не предусматриваются кроме северных, восточных, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областей, где днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Погода в Украине 26 мая. / © Укргидрометцентр

Ветер ожидается северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Однако днем по всей стране, за исключением Закарпатья, прогнозируются порывы до 15–20 м/с. Столбики термометров ночью покажут 11–16° тепла. Днем температура составит 21-26°, в Закарпатье воздух прогреется до 30°, а на востоке и северо-востоке страны ожидается в пределах 17-22°.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Украинском гидрометеорологическом центре объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. Днем 26 мая повсеместно, кроме Закарпатской области, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, что соответствует І уровню опасности (желтому).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 26 мая / © Укргидрометцентр

Специалисты отмечают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Погода в Киеве

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, на территории Киевщины и Киева 26 мая ожидается переменная облачность. Ночью пройдет без осадков, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западного направления, 7–12 м/с, с дневными порывами до 15–20 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°», — отметили синоптики.

Погода в Киеве 26 мая / © Укргидрометцентр

В Киеве и области из-за порывов ветра до 15–20 м/с также объявили желтый уровень опасности. Сильный ветер может усложнить движение транспорта, а также работу коммунальщиков, энергетиков и строителей.

Погода во Львове

Львовский региональный центр гидрометеорологии сообщил, что в начале недели ожидается теплая и сухая погода. Ветер будет умеренным, северо-западным, однако в дневные часы возможны порывы до 15–20 м/с. Ночная температура будет составлять 9–14° тепла, а дневная достигнет +28°.

«В середине недели в результате прохождения атмосферных фронтов с севера вероятным является выпадение кратковременных грозовых дождей и снижение температуры воздуха ночью до 4—9° тепла, днем до 16—21° тепла», — отметили синоптики.

Погода в Львове от синоптиков на неделю / © Укргидрометцентр

Погода в Харькове

Харьковский региональный центр гидрометеорологии обнародовал прогноз для Харьковщины на 26 мая. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет идти дождь, днем ожидается дождь.

По словам синоптиков, ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с, однако утром и днем синоптики прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 10–15°, а днем столбики термометров покажут 17–22° тепла. В Харькове ночь пройдет без существенных осадков с температурой 11–13°, а днем ожидается небольшой дождь и 19–21° тепла.

Погода в Одессе

По прогнозу Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей, 26 мая в Одессе и области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, 9–14 м/с, а видимость на дорогах региона будет хорошая.

Температура по области ночью составит 13–18°, днем воздух прогреется до летних 25–30°. В Одессе ночная температура ожидается на уровне 16–18°, дневная — в пределах 25–27°. Температура морской воды будет составлять 18–19°. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

Погода в Одессе 26 мая. / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

По данным Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии, 26 мая в городе и области прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, однако днем возможны сильные порывы до 15–20 м/с.

Температура по Днепропетровской области будет колебаться от 10-15 ° тепла ночью до 22-27 ° тепла днем. В Днепре ночные показатели составят 13–15°, а днем термометры покажут 22–24° тепла.

