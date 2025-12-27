- Дата публикации
-
Украина
Погода в Украине изменится: прогноз на 27 декабря
В субботу ожидается незначительное потепление.
Сегодня, 27 декабря, на большинстве территорий Украины синоптики осадков не прогнозируют.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Ночью, кроме запада, днем в восточных областях местами небольшой снег, на остальной территории без осадков,
На дорогах — гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях (кроме Закарпатской) порывы 15-20 м/с.
Температура ночью будет 0…-5°С мороза, днем от -3°С мороза до +2°С тепла.
В Киевской области в субботу, 27 декабря, синоптики днем осадков не прогнозируют, по области на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.
Весь день в Киеве будет облачным. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь.
