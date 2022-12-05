Погода в Украине изменится: прогноз на вторник, 6 декабря, и текущую неделю

Вторник в большинстве областей будет еще преимущественно сухим и морозным.

На этой неделе, 5-11 декабря, в Украину придет потепление с осадками в виде дождя и снега. Во вторник, 6 декабря, в западных регионах днем уже ожидается мокрый снег и дождь, местами гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 6 декабря в западных областях ночью будет без осадков, днем мокрый снег и дождь, местами гололедица, температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На остальной территории переменная облачность, без осадков, температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях до 14° мороза, на юге страны 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, на юге Одесской области 2-7° тепла.

В западных и северных областях на дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с.

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В Киеве 6 декабря будет сухо. На дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем 2-4° мороза.

Напомним, что в Укргидрометцентре рассказали, как долго в Украине продержится морозная погода. Синоптик Наталья Диденко ранее сообщила, что с середины этой недели в Украину придет потепление с "плюсами".

В то же время, народный синоптик Станислав Щедрин подчеркнул, что в целом декабрь в Украине будет теплым и богатым на осадки.

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