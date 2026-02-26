Погода в Украине: как закончится зима и когда потеплеет до +13

Впереди значительное потепление с осадками / © Pixabay

Реклама

В последние дни нынешней зимой в Украине преимущественно будет облачно. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

«Ночью прогнозируем 1-6° мороза, днем 4-9° тепла. Кроме поступления теплого воздуха, на рост температуры будет влиять и яркое солнце. Такие умеренные градусы будут способствовать постепенному снеготаянию и оттаиванию промерзшей почвы. Зима еще не закончилась, и морозы еще обычное явление», — отметил он.

Реклама

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, погода в Украине в конце недели порадует настоящим весенним теплом. Местами воздух прогреется до +13 градусов. Март начнется с небольших осадков в нескольких областях и высокой дневной температуре воздуха.

В пятницу, 27 февраля, ночью и утром дождь со снегом ожидается в большинстве областей, кроме западных. Днем осадки покинут территорию Украины, небольшой дождь возможен только на юге. На дорогах местами гололедица, ночью возможен туман. Ветер ожидается переменного направления, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -3+3 градуса, дневная +1+6 градусов, на крайнем западе, в Одесской области +7+12 градусов.

В субботу, 28 февраля, на всей территории страны ожидается спокойная погода, без существенных осадков. Небольшой снег и мокрый снег пройдет только в восточной части. На дорогах и тротуарах кое-где удержится гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -3+3 градуса, дневная 0+6 градусов, в западных и Одесской областях +7+13 градусов.

В воскресенье, 1 марта, небольшой мокрый снег и дождь пройдет ночью в северных областях, днем также на востоке страны. В других регионах ожидается сухая и облачная погода. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха -1+5 градусов, дневная +3+8 градусов, на крайнем юге, на Закарпатье местами +9+11 градусов.