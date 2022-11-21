Погода в Украине: какой в Украине будет неделя, 21-27 ноября

Неделя, 21-27 ноября, в Украине будет разной. Начнется с потепления, которое уже во вторник, 22 ноября, сменит холодный воздух.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр и погодные сайты.

Так, по прогнозам синоптиков, 21 ноября в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях днем ожидается сильный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На остальной территории дожди, на юго-востоке и крайнем западе без осадков.

В Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах гололед. Ветер северо-восточный, в южных и восточных областях южный, 7-12 м/с, на юге днем местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве центральных областей и на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, в Крыму до 20°.

22-23 ноября ожидается прекращение осадков и снижение температуры. Ночью и утром местами возможен туман в северных, центральных и южных областях. Ветер преимущественно северо-западный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° до 6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной и западной части 2-7° тепла.

24 ноября в Украине будет также без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, на крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье 6-11° с отметкой "плюс". В пятницу, 25 ноября, в Украину придет циклон, который принесет осадки в виде дождя и мокрого снега в центральных, южных и западных областях. Температура ночью будет от 2° мороза до 3° тепла, днем будет 4-9° выше нуля.

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На выходных, 26-27 ноября, в южных, центральных и северных областях ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории будет сухо. Температура воздуха ночью будет колебаться около 0°, днем ожидается 4-9° тепла.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин рассказал, какой в Украине будет зима и какие зимние месяцы принесут больше всего холода и морозов.

Другой народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

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