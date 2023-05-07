Погода в Украине кардинально изменится: прогноз на сегодня, 7 мая

Во всех регионах станет холоднее.
В воскресенье, 7 мая, в Украине ожидается похолодание. Вернутся дожди в западные, а также Житомирскую и Винницкую области.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют, что осадки будут умеренными, однако иногда будут перерастать в значительный дождь.
На западе температура будет колебаться преимущественно в пределах +8...12℃. Только в Закарпатской области столбики термометров поднимутся до +17...19℃.
На севере по сравнению с предыдущим днем похолодание не будет значительным. Там следует ожидать температуру в пределах +10…13℃.
На востоке также похолодает на несколько градусов по сравнению с субботой. Там температура будет колебаться в пределах +14…17℃.
Теплее всего в воскресенье будет на юге, +16…19℃. В Одесской области синоптики прогнозируют небольшие осадки.
В Киевской области ночью ожидаются заморозки, температура упадет до -5℃. В Киеве заморозков не будет.
Ночным заморозкам в Украине на поверхности почв присвоили первый уровень опасности, желтый. Они ожидаются повсюду, кроме западных и южных областей.
Сильные заморозки в воздухе ожидаются в Черниговской и Сумской областях. Им присвоили второй уровень опасности, оранжевый.
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