Погода в Украине: конец недели подготовил новые сюрпризы

Погода изменится / © pixabay.com

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Синоптики предупредили украинцев о новых перепадах температуры.

Чего ждать в пятницу, 25 апреля, а также в конце недели — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Еще в пятницу погода порадует украинцев теплом. Хотя синоптики и прогнозируют, что 25 апреля днем на большей части территории страны пройдут небольшие, иногда умеренные кратковременные дожди в сопровождении гроз.

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Ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами будет усиливаться до 15-17 м/с. Но, несмотря на все эти погодные «нюансы», температура воздуха днем составит +23…+28 °С. В западных, юго-восточных областях и в Крыму +13…+18 °С.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Киеве 25 апреля будет преобладать сухая погода с температурой воздуха до +22+24 градусов. Однако во второй половине дня или даже к вечеру в столице есть вероятность грозового дождя.

Но уже после пятницы погода кардинально изменится, сообщила и представитель «Укргидрометцентра» Наталья Птуха. В интервью «24 Каналу» она рассказала, что 25 апреля погода будет достаточно разнообразной. Собственно с 25 апреля и по 27 апреля уже на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, иногда грозы.

А вот 26-27 апреля ожидаем еще и снижение температуры. Птуха отметила, что «ждем постепенного снижения температуры на 5-10 градусов ниже по сравнению с той градацией, которая есть сейчас».

В то же время, ночные заморозки «Укргидрометцентр» не прогнозирует, но будет наблюдать.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в субботу, 26 апреля, под влиянием циклонической деятельности по всей Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода. Пройдут дожди, днем местами на Левобережье обильные. В отдельных пунктах возможны грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток ожидается в пределах +4… +11 °С, на остальной территории страны ночью +8… +13 °С, днем +13… +18 °С.

А в воскресенье, 27 апреля, ночью в северных и восточных областях пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков. Днем в большинстве областей будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в северных, центральных и западных областях местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +3…+8 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3 °С, днем +6…+12 °С, на юго-востоке Украины +13…+18 °С.

О том, что в воскресенье всю Украину охватит низкая температура воздуха, говорит и синоптик Наталья Диденко. Днем по ее прогнозу ожидается +10+17 градусов.

В субботу в Киеве ночью и утром дождь с грозой, а днем 26 апреля резкое понижение температуры воздуха до +14 градусов.