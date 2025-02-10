Погода в Украине меняется: где усилятся морозы, а где потеплеет 11 февраля

Ожидается -6-12°C, но не везде.

Согласно прогнозу погоды синоптика Наталии Диденко, 11 февраля похолодание в Украине будет продолжаться, а морозы будут усиливаться. Однако не во всех областях страны.

Об этом говорилось в сообщении Натальи Диденко.

Эксперт призвала "не пренебрегать нынешними морозами".

"Ибо отовсюду уже пошла волна иронии и мемов, остроумных (типа) шуток и обесценивания сложной работы зимы. Эти "а раньше было...", "надвигаются морозы до минус 10 градусов, бугага", "трещали когда-то морозы до 30 градусов и ничего", "разве это зима", "минус восемь хахаха" и так далее", — сказала вона.

Диденко подчеркнула, что переохлаждение, перемерзание, обморожение от длительного пребывания даже на небольшом морозе, в частности для украинских военных, которым порой вообще некуда укрыться от "минусов", является опасным, поэтому не следует умалять важность синоптических условий.

Переохлаждение замедляет или даже приостанавливает кровоток, поэтому могут быть опасными последствия даже небольших и, тем более, умеренных морозов.

Погода в Украине 11 февраля

Ночью в Украине ожидается -6-12°C, днем -2-6°C, однако на юге и западе в течение дня потеплеет до -3-+3°C, на Закарпатье ожидается +4+7°C.

Осадков в Украине не будет везде, ведь пришел антициклон.

В Киеве во вторник, 11 февраля, также ожидается сухая морозная погода с температурой воздуха ночью -7-9°C, днем -2-4°C.

В ближайшие дни морозы еще продержатся, с небольшими колебаниями.

А снег Диденко прогнозирует только в конце недели.

Напомним, с возвращением морозов в Украине прогнозируют отключения света.

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