Погода в Украине: морозы будут продолжаться, но есть хорошие новости о потеплении

В Украине в ближайшие сутки сохранится морозная погода с температурой до -18 градусов ночью, сильным ветром и осадками в отдельных регионах, однако с 15 января синоптики прогнозируют постепенное потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее прогнозу, в ночь на 11 января температура воздуха в Украине составит от -7 до -14 градусов, на севере местами ожидается до -14…-18 градусов мороза. В то же время на востоке и юго-востоке будет значительно теплее — от 0 до +3 градусов.

В дневные часы в воскресенье температура будет колебаться в пределах -5…-12 градусов, тогда как в восточных областях воздух прогреется до 0…+5 градусов.

Осадки в виде снега прогнозируются в западных регионах. На востоке и юго-востоке ожидаются снег, мокрый снег и местами дождь — там будет влиять очередной южный циклон. На большей части территории страны существенных осадков не предвидится.

Ветер будет преимущественно северного и северо-западного направления. В западных областях он будет порывистым и в сочетании со снегом будет вызывать метели. На востоке и северо-востоке возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В других регионах ветер ожидается умеренный.

Синоптик также предупредила о сохранении гололеда. В частности, гололед прогнозируется на юго-востоке страны и в Днепропетровской области. Кроме того, ночью и утром 11 января ожидается активизация магнитных бурь.

В Киеве 11 января существенных осадков не предвидится, однако на дорогах будет гололедица. Температура воздуха ночью составит около -16 градусов, при прояснениях — до -18, днем — -10…-12 градусов.

По предварительным прогнозам, морозы продлятся еще несколько дней, однако с 15 января в большинстве регионов Украины ожидается ослабление холодов. В дневные часы 16-17 января возможно потепление до оттепели. В то же время синоптики отмечают, что это потепление не будет окончательным, ведь зима еще в середине своего сезона.

