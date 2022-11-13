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Погода в Украине на 14 ноября: туман и легкое похолодание

Погода в Украине на 14 ноября: туман и легкое похолодание

Фото: Associated Press

Синоптики предупреждают, что погода испортится.

В понедельник, 14 ноября, в Украине облачно. Температура воздуха снизится. Осадков в течение дня не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В западных, Винницкой, Киевской и Житомирской областях ночью и утром туман. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, в западной и южной частях 9-13°", — говорится в сообщении

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что со следующей недели в Украину придет похолодание. А до следующих выходных даже может заснежить.

О холодной и снежной погоде предупреждает и народный синоптик Стас Щедрин. По его словам, в Украину идут морозы и снег — "намести может до полуметра". Впрочем, где именно может заснежить, он пока затруднился сказать.

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