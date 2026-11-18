Осенние листья / иллюстративное фото / © pexels.com

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В среду, 18 ноября, в Украине сохранится необычно теплая, но облачная и ветреная погода с периодическими дождями и туманами, которую принесут атлантические циклоны.

По словам руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, в ближайшее время погоду в Украине будут определять атлантические циклоны, которые принесут облачность, туманы и периодические дожди.

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Как сообщает синоптик, ночью столбики термометров будут показывать +2…+7 градусов тепла, а днём поднимутся до +7…+12. Синоптик отмечает, что, несмотря на то, что среднесуточные показатели будут превышать климатическую норму на +5…+6 и скорее соответствовать октябрю, уютной погоды не будет: порывистый ветер и высокая влажность будут усиливать ощущение холода, напоминая, что на улице всё-таки ноябрь.

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По данным Украинского гидрометеорологического центра, 18 ноября погоду в Украине будет определять атмосферный фронт.

«С южных направлений будет по-прежнему поступать тёплый влажный воздух, что приведёт к соответствующей температуре, приятной для этого времени года», — сообщают метеорологи.

В целом по стране будет облачно. Ожидаются умеренные, в Карпатах и на Закарпатье ночью значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В большинстве южных областей ночью без существенных осадков.

Ветер будет преобладающе южный со скоростью 7–12 м/с; в Карпатах, днём, а также на востоке и юго-востоке страны возможны порывы до 15–20 м/с.

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Дневная температура, как ожидается, составит от +8 до +13 градусов выше нуля, в северо-восточной части страны будет несколько холоднее — до +5…+10 градусов тепла.

Погода в Украине 18 ноября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных городах Украины 18 ноября.

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