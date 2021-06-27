Погода в Украине на неделю: без аномальной жары, но с дождями и грозами

Погода в Украине на неделю: без аномальной жары, но с дождями и грозами

Местами дожди будут сопровождаться градом и шквалами.

Следующая неделя, 28 июня — 4 июля, по температурным показателям будет комфортной — без аномальной жары, но с дождями и грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 28 июня, в Украине, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, в восточной части юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, в западных областях 12-17°, днем 24-29°, на востоке до 32°.

29-30 июня в восточных, северо-восточных областях, днем местами в Карпатах, 30 июня и на Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 24-30°, на Закарпатье и местами на юге страны 30-33°.

1-4 июля местами будут идти кратковременные дожди, грозы, в западной, 4 июля в юго-восточной части везде дожди. Температура ночью 14-20°, днем 23-29°, в южной части до 33°.

В Киеве 28 июня днем прогнозируют значительные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°. 29-30 июня в столице будет сухо. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°. Однако начало июля в Киеве будет дождливым. Температура ночью 19-20°, днем 25-28°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Погода в Украине: от рекордной жары появляются первые пострадавшие

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку