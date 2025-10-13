Погода в Украине на неделю: где ожидаются первые заморозки и мокрый снег

Осенняя погода / © iStock

В ближайшие дни на погодные условия в Украине будет влиять прохладная воздушная масса, которая будет поступать с запада и северо-запада. Атмосферное давление постепенно будет расти, поэтому небо станет более ясным, а осадков станет меньше.

Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина

Меньше дождей, местами — мокрый снег

По словам метеоролога, в течение ближайших трех суток будет наблюдаться постепенное повышение атмосферного давления, из-за чего количество дождей уменьшится.

«Однако завтра (14 октября. — Ред.) днем в большинстве областей (кроме юго-востока) еще ждем местами небольшой дождь», — отметил Семилит.

В течение 15-16 октября в северных и северо-восточных регионах местами возможны небольшие осадки, местами — даже мокрый снег.

«Он (мокрый снег. — Ред.) ожидается местами. То есть это явление будет на 30% (или меньше) прогнозируемой территории. Не везде. Он будет мокрый, поэтому если мы будем спать, то, можно сказать, его и не увидим», — пояснил синоптик.

По словам эксперта, прохладная воздушная масса будет поступать с северо-запада со скоростью ветра 5-12 м/с, что обусловит снижение температуры и сухую погоду.

Как сообщил Иван Семилит, в ночные часы температура воздуха в среднем будет держаться на уровне +1…+7°C.

На юге, в центре, на востоке и в Сумской области возможны заморозки на поверхности почвы — от 0 до — 33°C.

«Это обусловлено тем, что давление будет подниматься и вместе с этим количество облаков будет уменьшаться. Из-за чего будет у нас более интенсивное выхолаживание приземного слоя воздуха в ночные часы. Из-за чего ожидаем такие вот явления, как заморозки», — отметил синоптик.

Днем прогнозируется +5…+12°C, а на юге и юго-востоке температура может достичь +15°C.

«Это, опять же, будет обусловлено тем, что будет меньше облаков и будет немного лучше в дневные часы солнце прогревать приземный слой. То есть будет немного теплее на юго-востоке и на юге», — добавил Семилит.

Холоднее всего — в Карпатах

Самые низкие температуры ожидаются в горных районах западной Украины.

«Это обусловлено уже больше рельефом, поскольку там с высотой уменьшается температура», — пояснил представитель Укргидрометцентра.

Днем в Карпатах будет лишь +1…+5°C, а ночью температура может снижаться до — 55°C.

В целом по стране будут преобладать температуры в пределах +7…+12°C, только на юге будет теплее.

В некоторых регионах в понедельник еще возможны порывы ветра, однако уже со вторника-среды (15 октября) ожидается более спокойная погода.

«Ветер будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. То есть такой, умеренный», — сообщил Семилит.

В четверг, 17 октября, ветер изменит направление на западное, но будет оставаться слабым.

«То есть таких больших порывов ветра (как кое-где сейчас. — Ред.) не ожидаем», — уточнил синоптик.

По словам представителя Гидрометцентра, в конце недели существенных изменений в погоде не прогнозируется.

«В основном можем сказать, что количество осадков уменьшится», — подчеркнул Семилит.

В пятницу, 17 октября, в Украине будет преобладать сухая погода, а уже в субботу, 18 октября, возможны небольшие дожди: ночью — на северо-западе, днем — в большинстве областей, кроме юго-востока. В Карпатах возможен мокрый снег.

«То есть вот так будет немного меняться синоптическая ситуация», — добавил синоптик.

Температура воздуха в конце недели будет колебаться в пределах: ночью — +2…+8°C, днем — +8…+14°C, на юге страны — до +17°C.

