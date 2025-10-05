Погода в Украине на неделю: когда будет потепление

Погода 6–12 октября / © ТСН

Следующая неделя (6–12 октября) в Украине обещает быть с контрастной погодой — от дождей и прохлады на западе до умеренного тепла и солнца на юге. Температурные характеристики будут оставаться комфортными, хотя атмосферные фронты принесут осадки и туманы.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича.

Понедельник, 6 октября

Ночью небольшие осадки, днем местами небольшие дожди, в Карпатах — с мокрым снегом. Местами возможен туман.

Температура: ночью +3…+8 °С, днем +10…+15 °С;

на юге и востоке +13…+18 °С, в Крыму — до +22 °С.

Вторник, 7 октября

Дожди пройдут в западных областях и в Одесской области, иногда — в центре страны. На остальной территории сухо.

Температура: на западе +3…+8°С ночью, +9…+14°С днем;

в других регионах +8…+13 °С ночью, +14…+19 °С днем, на юге до +22 °С.

Среда, 8 октября

Дожди ожидаются на юге, особенно в Одесской области местами сильные. На остальной территории сухо.

Температура: в западных регионах +3…+8 °С ночью, +11…+16 °С днем;

в центре и на востоке +15…+20 °С, местами до +23 °С.

Четверг, 9 октября

Циклон из Черного моря принесет дожди в большинство центральных, восточных и южных регионов, иногда грозы.

Температура: ночью +9…+14 °С, на западе +3…+8 °С;

днем +11…+17 °С.

Пятница, 10 октября

Дожди будут держаться на Левобережье, днем постепенно исчезнут по всей стране.

Температура: ночью +7…+12 °С;

днем +12…+17 °С.

Суббота, 11 октября

Антициклон принесет ясную погоду, без осадков.

Температура: ночью +6…+11 °С;

днем +13…+18 °С.

Воскресенье, 12 октября

Солнечно, сухо, местами утренние туманы.

Температура: ночью +5…+10 °С;

днем +14…+19 °С.

В общей сложности неделю обещает быть комфортной: после середины октября в Украину придет стабильное потепление и больше солнечных дней.

