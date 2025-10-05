- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 2 мин
Погода в Украине на неделю: когда будет потепление
Погода в Украине 6–12 октября обещает быть дождливой, но осеннее тепло вернется.
Следующая неделя (6–12 октября) в Украине обещает быть с контрастной погодой — от дождей и прохлады на западе до умеренного тепла и солнца на юге. Температурные характеристики будут оставаться комфортными, хотя атмосферные фронты принесут осадки и туманы.
Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича.
Понедельник, 6 октября
Ночью небольшие осадки, днем местами небольшие дожди, в Карпатах — с мокрым снегом. Местами возможен туман.
Температура: ночью +3…+8 °С, днем +10…+15 °С;
на юге и востоке +13…+18 °С, в Крыму — до +22 °С.
Вторник, 7 октября
Дожди пройдут в западных областях и в Одесской области, иногда — в центре страны. На остальной территории сухо.
Температура: на западе +3…+8°С ночью, +9…+14°С днем;
в других регионах +8…+13 °С ночью, +14…+19 °С днем, на юге до +22 °С.
Среда, 8 октября
Дожди ожидаются на юге, особенно в Одесской области местами сильные. На остальной территории сухо.
Температура: в западных регионах +3…+8 °С ночью, +11…+16 °С днем;
в центре и на востоке +15…+20 °С, местами до +23 °С.
Четверг, 9 октября
Циклон из Черного моря принесет дожди в большинство центральных, восточных и южных регионов, иногда грозы.
Температура: ночью +9…+14 °С, на западе +3…+8 °С;
днем +11…+17 °С.
Пятница, 10 октября
Дожди будут держаться на Левобережье, днем постепенно исчезнут по всей стране.
Температура: ночью +7…+12 °С;
днем +12…+17 °С.
Суббота, 11 октября
Антициклон принесет ясную погоду, без осадков.
Температура: ночью +6…+11 °С;
днем +13…+18 °С.
Воскресенье, 12 октября
Солнечно, сухо, местами утренние туманы.
Температура: ночью +5…+10 °С;
днем +14…+19 °С.
В общей сложности неделю обещает быть комфортной: после середины октября в Украину придет стабильное потепление и больше солнечных дней.
Напомним, по прогнозу известной синоптикини Натальи Птухи, октябрь в Украине окажется мрачным, однако температурные показатели останутся в пределах нормы.