Погода в Украине на неделю: синоптики говорят о дождях и снеге

Синоптики акцентируют внимание на том, что похолодание является нормальным явлением для этого времени года.

В Украине новая рабочая неделя начинается похолоданием и дождями, местами даже пройдет мокрый снег.

Об этом в интервью NV рассказала синоптик Наталья Голеня.

По ее словам, уже с понедельника будет снижение температуры воздуха — в целом, похолодание является нормальным для этого времени года.

“Максимальные температуры будут где-то в пределах 6-12, на юге – до 15 градусов. Да, мы вернемся ближе к осени, но температурный фон будет близок к норме, как в эту пору. Днем температура около 10, ночью — 1-6, 2-7 тепла. Но не следует расслабляться, поскольку погода готовит нам еще дальнейшее понижение, и по сегодняшним расчетам оно скорее будет где-то на 20-22 октября, опять же с севера зайдет холодный воздух арктического происхождения и еще будет понижение температуры. Ночью уже до плюс-минусов, то есть +3-3 градуса, а дневная температура также будет 1-7 тепла, разве что на юге до 10", — отметила синоптик.

Она также добавила, что сегодня, в понедельник, над нашим государством пройдет атмосферный фронт, который может принести с собой дожди.

В то же время 17-18 октября север, восток, центр Украины ждет новая порция более прохладного воздуха, также можно ожидать дождей. 20-21 октября атмосферный фронт обусловит дожди, а возможно выше 21-22 в северных, центральных и восточных областях местами и с мокрым снегом.

"Но нельзя сказать, что это аномалия, уже последняя декада октября, это почти обычное явление, достаточно времени, что в Украине мы уже ожидаем снег. А на высокогорье Карпат снег может быть гораздо раньше", — подчеркнула синоптик.

Напомним, что после короткого похолодания, которое началось в начале октября, в Украину посетит "бабье лето". Но, к сожалению, продлится оно недолго – всего 3-4 дня.