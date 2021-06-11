Погода в Украине на выходные, 12-13 июня: синоптики обещают грозовые дожди, местами град и шквалы

В воскресенье в некоторых регионах прогнозируют похолодание.

На выходных, 12-13 июня, в Украине будет переменно облачная погода с грозовыми дождями.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 12 июня, ночью будет без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

В воскресенье, 13 июня, ожидаются кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью в западных областях значительные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в западных и большинстве северных областей 17-22°.

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В Киеве 12 июня будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 25°.

13 июня в столицы ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 20°.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару в 39°.

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