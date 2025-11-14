Погода в Украине в выходные: синоптик предупредила об ощутимом похолодании

В Украине ожидается значительное похолодание / © unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 15–16 ноября, обещает быть типичной «круть-верть» для ноября: атмосферный фронт принесет дожди на часть территории, после чего произойдет резкое похолодание. Температура воздуха может снизиться до +3°C в большинстве областей. Также в субботу, 15 ноября, начинается Рождественский пост.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погодные колебания: от дождей до заморозков

В субботу в Украину приедет атмосферный фронт. Он обусловит небольшие дожди в северо-западной и северной частях страны, в частности, на Волыни, Ровненщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. На остальной территории страны суббота пройдет без существенных осадков.

Температура воздуха в субботу днем ожидается в пределах +8…+12 градусов, на юге и юго-западе может повыситься до +14 градусов. В то же время на Волыни, Ровненщине, в северных районах Житомирщины, Киевщины и Черниговщины уже начнется похолодание и днем там будет +5…+8 градусов.

Но настоящее понижение температуры ожидается в воскресенье.

«В воскресенье — внимание — ожидается в большинстве областей Украины, кроме юга, похолодание до +3…+8 градусов»!» — предупредила синоптик.

На следующей неделе погода будет продолжать колебаться: понедельник снова будет теплее, но 19–20 ноября на западе, севере и кое-где в центральных областях существенно похолодает.

Погода в Киеве

В столице Украины в субботу днем ожидается около +10 градусов. Небольшой дождь, по прогнозу, должен начаться ближе к вечеру.

В первой половине дня прогнозируется порывистый ветер юго-западного направления.

Зима близко: о Рождественском посте

Наталья Диденко также напомнила о важной дате в церковном календаре, которая приходится на субботу.

«Завтра [15 ноября — ред.] начинается Рождественский пост. Кто держит, кто не будет, кто вообще не беспокоится о таком, но все равно всех нас греет мысль, что прекрасное Рождество непременно придет и, как всегда, принесет новую жизнь и веру, что жизнь, свет и красота обязательно будут с нами», — написала она.

Напомним, в Украине в третьей декаде ноября ожидается сильное похолодание. Одна из многочисленных моделей прогнозирования показывает, что это может быть четвертое по силе похолодание за последние 70 лет.