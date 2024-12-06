Погода в Украине на выходных: синоптик рассказал, где будет +12

В Украину пришло потепление, но ожидаются осадки.

В эти выходные — 7-8 декабря — в Украине ожидаются дожди, туманы и мокрый снег.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Суббота, 7 декабря

В субботу, 7 декабря, в северных, центральных, восточных областях, а днем и по крайней западе и в Одесском регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

В некоторых регионах возможны туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части порывистый. Температура воздуха ночью будет составлять -4…+1, днем -1…+4, в южных областях +2…+7.

Воскресенье, 8 декабря

В воскресенье, 8 декабря, местами в западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в других регионах Украины без осадков. Местами возможен туман. Ветер сохранится на юго-восточном направлении, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +2…+7; в южных областях ночью 0…+5, днем до +7…+12.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0-5 мороза, днем около 0.

Какая будет погода в ближайшие дни — читайте в новости.

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