Погода в Украине на выходных: снег и серьезное похолодание

Погода в Украине на выходных: снег и серьезное похолодание

Синоптики прогнозируют понижение температуры.

Погода в Украине в первые выходные зимы будет холодной и влажной. Также синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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В субботу ночью очень холодно будет на западе страны. Температура опустится до -9 -12 градусов.

На севере и центре от -4 до -7 градусов.

На востоке и южных областях ночью ожидается от 0 до +4 градусов.

Днем, 4 декабря, на западе ожидается от -2 до +2 градусов, в центре и на севере 0+2, на востоке и юге от +2 до +5 градусов, местами до +6 +8 градусов.

По всей Украине ожидается усиление ветра.

В воскресенье, 5 декабря, снег и мокрый снег ожидается только в западной части страны, в других областях будет сухо.

На западе ночью от -2 до -5 градусов, в центре, на севере и восточных областях от -2 до -6 градусов. Похолодает ночью и на юге, до -3 градусов.

Днем на западе и севере от -1 до +2 градусов, в центре и к востоку от 0 до +2 градусов, в южной части днем прогреется до +3 +6 градусов.

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Напомним, на западные регионы Украины надвигается буря. Во Львовской и Закарпатской области мокрый снег привел к обесточению 90 населенных пунктов.