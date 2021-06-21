Погода в Украине: понедельник, 21 июня, будет сухим и жарким

Осадки возможны лишь в Карпатах.

В понедельник, 21 июня, в Украине будет сухая и жаркая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня будет сухо, лишь в Карпатском регионе отдельные небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем в южных областях и на Прикарпатье 24-29°, на остальной территории 27-32°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 17-22°.

В Киев 21 июня осадки также не предвидятся. Ночью воздух прогреется до 16-18°, а днем до 30-32°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, с понедельника в Украину зайдет настоящая летняя жара — 28-33° и выше.

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