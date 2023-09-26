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Погода в Украине приготовила опасные "сюрпризы": синоптикиня раскрыла подробности

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Погода в Украине приготовила опасные "сюрпризы": синоптикиня раскрыла подробности

Осеннее дерево / Фото: Pexels

В Украину пришел антициклон, принесший сухую и солнечную погоду.

В Украине идет сухая солнечная погода, при этом существенно возрастает пожарная опасность. Кроме того, ночью и утром уже возникают осенние туманы.

Об этом предупредила синоптика Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в Украину пришел антициклон. Он охватит завтра и в ближайшие дни всю территорию Украины, поэтому в эти дни без дождей. Температура воздуха ожидается высокой, +24+29 градусов, и даже в ночные часы будет не холодно, +10+17 градусов.

В Киеве будет сухо, солнечно, тепло, до +27 градусов.

"В мегаполисах такая погода (зависание вредных примесей в воздухе, загазованность) провоцирует обострение дыхательных недугов. Такая жаркая погода, когда мы ожидаем стереотипно прохладных меланхолических дождей, а земля на хоть какую-то влагу, может провоцировать немного депрессию. снижение трудоспособности", — написала Диденко.

Она добавила, что первые осенние дожди ожидаются после 3 октября, а снижение температуры воздуха, без существенных осадков, приходится ориентировочно на 1 октября.

Ранее мы рассказали, какой будет зима 2024 года в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
2257
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