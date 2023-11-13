Погода в Украине принесет похолодание и дожди: прогноз на вторник, 14 ноября

Неделя в Украине будет холодной и влажной. Периодически будут идти дожди разной интенсивности.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

"Однако каких-то угрожающих "минусов" не видно. На неделе, ближе к выходным, ночная температура воздуха будет действительно снижаться и вне гор, где-то до небольших "минусов", однако резкого похолодания не видно. Скорее, уже после 20-22 ноября", — написала она.

Завтра, 14 ноября, в Украине погоду определят циклон с атмосферными фронтами, поэтому в большинстве областей пройдут дожди. Южную часть фронты завтра почти не тронут. Там без существенных осадков увеличится облачность.

В восточных областях дождь ожидается поздним вечером.

Температура воздуха в Украине предполагается ночью в пределах +1...6°С. В течение дня столбики термометров больше подпрыгнут на западе и юге, будет +10...14°С.

В центре прогнозируют +8...11°С.

В восточных областях +7…10°С. Самой холодной будет завтра северная часть в течение дня +5...8°С.

Порывы юго-западного ветра могут достигать во вторник штормовых значений.

В Киеве вторник ожидается облачным, ветреным, влажным, с периодическим дождем. В ближайшую ночь прогнозируют +1...4°С, завтра днем — +5...7°С.

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