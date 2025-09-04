Погода в Украине продолжает радовать теплом, но есть нюанс

Туманы / © unsplash.com

В Украине в пятницу, 5 сентября, будет тепло и сухо, но в ряде областей ожидаются туманы.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

«Внимание! На западе ночью и утром будут блуждать туманы, видимость для водителей — в приоритете!» — отметила эксперт.

В пятницу, по данным Диденко, дожди не ожидаются, а по всей стране будет солнечная погода.

«Пальму первенства будет крепко держать западная часть, в течение дня воздух разогреется до +28…+32 градусов», — уточнила она.

Очень тепло, по данным синоптика, будет в южной части, +27…+30 градусов. На востоке завтра температура воздуха комфортная, +24…+27 градусов. В центральной части ожидается +25…+28 градусов. В северных областях в пятницу около +24…+27 градусов, в Сумской области местами +21…+23 градуса.

Какая погода в Киеве

В Киеве Наталья Диденко прогнозирует сухую и солнечную погоду на 5 сентября, столбики термометров покажут около +26 градусов.

