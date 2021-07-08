Погода в Украине: пятница, 9 июля, будет сухой и очень жаркой

Погода в Украине: пятница, 9 июля, будет сухой и очень жаркой

Днем воздух прогреется до 33°.

В пятницу, 9 июля, жара в Украине еще больше усилится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет сухая и жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днем 28-33°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 22-27°. Ветер юго-восточный, на Левобережье северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 9 июля также осадков не ожидается. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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