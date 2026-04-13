Погода в Украине резко изменилась: когда сажать картофель, чтобы не потерять урожай

Картофель

В течение прошлой недели Украину накрыл арктический холод. Заморозки зафиксировали даже на юге, а Черкасскую область предупредили о серьезной опасности. Несмотря на это, украинцам объяснили, когда лучше сажать картофель и когда наступит потепление.

Об этом сообщил начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

Как холодная погода повлияла на растения и деревья

По словам метеоролога, почти неделю Черкасская область находилась в зоне холодного и влажного воздуха. Прошлой ночью арктический холод достался даже Одесской области, где зафиксировали -2,2°C. На территории Черкасской области впервые за сезон наблюдались заморозки в воздухе интенсивностью 1-3°C, что официально считается стихийным метеорологическим явлением.

Как сообщил Виталий Постригань, заморозки силой 2-3°C стали критическими для цветущих абрикосов в северных районах Черкасской области. На остальной территории чрезмерная влажность и низкие температуры помешали опылению деревьев и спровоцировали развитие грибковых болезней, в частности монилиоза.

«После очень сухого марта дожди стали полезными — они помогли сохранить достаточные влагозапасы в почве», — отметил синоптик.

Когда сажать картофель и другую рассаду

Сообщается, что в период с 14 по 16 апреля синоптическая ситуация стабилизируется благодаря влиянию антициклона. Ожидается больше солнечных прояснений, а днем воздух будет прогреваться до +13…18°C.

Однако Виталий Постригань предупреждает, что из-за отсутствия облаков ночью сохраняется угроза заморозков до 0-3°C.

«Такую погоду следует использовать для сева технических культур и посадки картофеля. А вот с высадкой рассады лучше пока подождать», — отметил Виталий Постригань.

Когда ожидать потепления

Смена погоды ожидается уже с пятницы, 17 апреля. Из-за влияния юго-западных циклонов небо затянет облаками, пройдут дожди. Температура ночью поднимется до +3…8°C, днем будет +10…15°C.

«По предварительным прогнозам, в поминальные выходные будет преобладать неустойчивая, умеренно теплая, с кратковременными дождями погода. Синоптики внимательно следят за ситуацией в атмосфере, обо всех изменениях будем сообщать. Продолжение следует…», — подытожил синоптик.

