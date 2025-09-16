Погода в Украине резко изменится 16-18 сентября: синоптики рассказали, когда снова потеплеет

Прогноз погоды / © Associated Press

С 16 по 18 сентября в Украине ожидаются изменения погоды. Придет похолодание с дождями и грозами, однако окончательного прощания с теплом еще не будет.

Об этом рассказал в комментарии Погода УНИАН синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит.

По его словам, 16 сентября атмосферное давление начнет постепенно снижаться. В этот день в большинстве областей существенных осадков не прогнозируют, только в западных и Житомирской областях атмосферный фронт может вызвать кратковременные дожди в дневные часы.

Ситуация осложнится 17-18 сентября. Атмосферный фронт и циклон, который образуется над южными районами, принесут значительные осадки.

«Рассчитываем на умеренные, местами значительные дожди. В южной части возможны даже грозы», — отметил Семилит.

В этот период дождей станет больше на большей части территории страны, а в западных областях осадки наоборот начнут уменьшаться и 18 сентября постепенно прекратятся.

Температура воздуха в ночные часы будет оставаться относительно стабильной, без резких изменений. Зато днем 18 сентября ожидается снижение до +16…+22°. Синоптик подчеркнул, что это похолодание будет обусловлено прохождением фронта с осадками, но оно не означает окончательного прихода холодов.

По словам эксперта, в дальнейшем возможны кратковременные потепления, когда небо будет менее облачным и солнечные лучи будут прогревать приземный слой воздуха. В такие периоды дневная температура может подниматься до +25…+27°. Это касается не только центральных и восточных регионов, но и запада Украины, где также еще возможны более высокие температурные показатели.

Напомним, на этой неделе осадки ожидаются преимущественно на западе и юге. Меньше всего дождей стоит ожидать в северо-восточных регионах. В ночные и утренние часы местами не исключены кратковременные туманы.