Погода в Украине резко изменится, а в одной из областей будет опасно: подробный прогноз от синоптиков

16 апреля в Украине будет теплая погода / © pexels.com

В большинстве регионов Украины 16 апреля будет тепло — ожидается до +19 градусов выше нуля, хотя местами солнечную погоду испортят кратковременные дожди.

Какой будет погода в Украине в четверг — узнавайте в материале ТСН.ua.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 16 апреля, Украина будет наслаждаться «роскошным теплом». По словам синоптика, сейчас идет лучший период: дневная прохлада уже отступила, изнурительная жара еще не пришла, а ночная свежесть обеспечивает комфортный отдых.

Столбики термометров в течение дня будут показывать от +12 до +19 градусов тепла. На юге, востоке и в большинстве центральных регионов будет царить солнечная и сухая погода. В то же время западные, северные области и Винницкую область освежат небольшие дожди.

В Киеве 16 апреля также возможны небольшие осадки, однако воздух прогреется до комфортных от +16 до +17 градусов тепла.

В Украинском гидрометцентре отмечают, что в четверг погоду без осадков в большинстве областей будет определять поле высокого давления.

«Только на западные и северные области будет влиять атмосферный фронт, поэтому там ожидаем местами небольшой дождь», — отметили синоптики.

Ветер будет дуть преимущественно юго-западный и двигаться со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +3 градусов тепла ночью и до +19 градусов тепла днем.

Погода в Украине 16 апреля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают, что в течение 15-17 апреля на Десне ниже Новгород-Северского и ее притоке Сейм будет продолжаться подъем уровней воды на 1-8 см в сутки. Из-за разлива рек удерживается затопление поймы возле Новгород-Северского, что затрудняет движение транспорта в одноименном районе.

Также возможны перебои с сообщением в Корюковском районе Черниговщины. В регионе объявлен I уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на Десне ниже Новгород-Северского и ее притоке Сейм / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики предупредили, что Украину накроет новая волна похолодания. После коротких периодов потепления, погодная ситуация изменится.

