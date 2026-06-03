Погода в Украине резко изменится: где будет +27°, а где останется прохлада

Погода / © ТСН.ua

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Погода в четверг, 4 июня, ознаменуется повышением температуры воздуха в Украине после незначительного похолодания.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды от синоптика 4 июня

По ее данным, показатели термометров будут колебаться в пределах +20…+25°C, а на юге страны составят +27°C. В то же время в большинстве регионов ожидаются кратковременные осадки. Исключением из общей тенденции потепления станут две области. В Закарпатье и Харьковской области зафиксируют более низкую температуру — на уровне +16…+19°C.

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«В Киеве 4 июня ожидается небольшой дождь, потеплеет до +22 градусов», — отметила Диденко.

Осадки разной интенсивности, по прогнозу синоптика, завтра пройдут повсюду в Украине.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, начало лета в Украине будет умеренно теплым, а температура воздуха будет расти постепенно. Как сообщила синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха, уже в ближайшие дни в большинстве регионов ожидается комфортное летнее тепло.

Раньше мы писали, что в Украине ожидается похолодание и кратковременные дожди. Синоптикиня рассказала, где именно похолодает и где возможны сильные порывы ветра.

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