Погода в Украине резко изменится: прогноз на 7-8 февраля
Сильный мороз отступит во всех регионах, вместе с потеплением придет значительное количество осадков.
На выходных в Украине сильных морозов не будет. В ночные часы ожидается –3-8 градусов, на западе 0-4 градуса, на юге около нуля.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 0 -4 градусов, на западе около нуля, на юге +2+5, в Крыму до +6+10 градусов.
8 февраля днем начнет заходить более холодный воздух и на севере к вечеру уже может быть -6-9 градусов.
Осадки будут периодически выпадать и в субботу, и в воскресенье — мокрый снег или дождь. Потепление и влажная погода будут способствовать образованию туманов — более вероятные туманы завтра, в субботу, снижение видимости до 300-500 метров и ниже.
Погода в Киеве
В Киеве также завтра возможен туман, периодически мокрый снег или снег в течение выходных.
В ближайшую ночь -5-7 градусов, завтра днем -2-4 градуса, в воскресенье ночью и днем -4-7, вечером в воскресенье похолодает до -9 градусов.
«В течение 9-11 февраля в Украину снова зайдет новая порция морозов. С 12 февраля начнется потепление», — добавила она.
Напомним, синоптики сообщили, что в течение первой половины февраля области на западе, севере, востоке и центре все еще будут находиться под влиянием Антарктики. К концу этого месяца в южных и юго-западных областях температура воздуха может быть выше нормы, а на остальной территории — в ее пределах.