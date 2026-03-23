Погода в Украине резко изменится: синоптики назвали регионы, где пройдут дожди и когда придет похолодание

Синоптики рассказали, когда придет похолодание в Украину / © pexels.com

Реклама

В ближайшие дни погода в Украине будет преимущественно солнечной и теплой, однако уже с середины недели синоптическая ситуация начнет меняться. Из-за активизации циклонов в большинстве регионов пройдут дожди, а в конце месяца ожидается ощутимое похолодание.

Подробнее о погоде в Украине на ближайшие дни — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, 24 марта в Украине сохранится теплая погода с температурой от +12 до +16 градусов выше нуля. Прохладнее будет на востоке и юго-востоке — от +6 до +11 градусов тепла.

Реклама

Диденко отмечает, что благодаря антициклону в большинстве регионов Украины осадки не ожидаются, только в Крыму и на юго-востоке пройдут слабые дожди. В то же время специалист предупредила: ближайшее похолодание будет в конце марта — начале апреля.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, с середины недели атмосферное давление начнет падать, что принесет постепенное увеличение облачности и первые дожди в южных и центральных областях.

С четверга погода начнет существенно меняться — западные регионы охватят дожди, а к концу недели они распространятся на всю территорию Украины. Наиболее ощутимым контраст станет в субботу и воскресенье.

Пока на юге и востоке будет сохраняться относительное тепло до +14 градусов, на западе страны ожидается резкое похолодание. Там пройдут обильные дожди с мокрым снегом, а дневная температура упадет до +2 градусов тепла.

Реклама

На юге и востоке будет сохраняться относительное тепло до +14 градусов, а на западе страны ожидается резкое похолодание / © pexels.com

Между тем начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что масштабный блокирующий антициклон отходит на восток и «в ближайшие двое суток наш регион окажется в барической седловине». По словам метеоролога, градиенты давления будут ослаблены, а атмосферные процессы будут иметь неустойчивый, переходный характер.

Кроме того, с 26 марта начнется перестройка синоптических процессов.

«Котловина с севера Атлантики наполненная холодным воздухом Гренландии активизирует циклогенез над теплыми южными морями. Один за другим будут образовываться активные циклоны», — отметил синоптик.

Постригань также рассказал, что в период с 26 по 30 марта в Украину придет влажный и теплый воздух с Черного моря. Солнечные дни сменятся облачностью, и пройдут долгожданные дожди. Температура воздуха существенно подскочит: ночью ожидается от +2 до +7 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут от +14 до +19 выше нуля.

Реклама

Метеорологическая карта / Источник — Facebook Виталий Постригань

По данным Укргидрометцентра, с 24 по 27 марта в Украине будет царить преимущественно сухая погода с постепенным потеплением. Хотя атмосферное давление начнет снижаться, поле высокого давления еще будет сдерживать осадки — небольшие дожди возможны лишь на юго-востоке страны из-за влияния циклона с Черного моря.

Во вторник, 24 марта, ожидается переменная облачность. Ночная температура будет колебаться от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, а на юге — до +6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до комфортных +16 градусов. На Закарпатье и Одесской области ожидается около +19 градусов выше нуля. В Карпатах будет прохладнее: ночью до -5 градусов мороза, днем около +9 градусов тепла.

Метеорологи сообщают, что в течение недели ночные заморозки постепенно отступят, и уже с 26 марта плюсовая температура установится по всей стране. Дневные показатели будут держаться в пределах от +11 до +19 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на сутки 24 марта / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 24 марта ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

Температура по области ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем ожидается до +16 градусов тепла.

По данным погодного портала Sinoptik, утром небо в Киеве будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без осадков.

Температура воздуха составит от +4 градусов тепла ночью до +14 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 24 марта

Погода в Харькове

На Харьковщине на 24 марта синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, возможен слабый туман. Ветер будет дуть северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

В области ночью температура будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +13 градусов выше нуля. Непосредственно в Харькове ночью будет около 0 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов тепла.

Погода во Львове

Погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Во вторник, 24 марта, день будет облачный, с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет дуть западный с переходом на северный со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, днем температура воздуха прогреется до +16 градусов тепла.

Во Львове температурный режим будет контрастный: ночью ожидается от -1 до +1 тепла, днем температура воздуха прогреется до +14 градусов тепла.

Реклама

Погода в Одессе

На 24 марта в Одессе и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, а видимость на автодорогах региона будет хорошей. Ветер будет преобладать северного направления со скоростью 5-10 м/с, на побережье — до 11 м/с.

В Одесской области ночью ожидается от +2 до +7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +16 градусов выше нуля.

В городе Одесса ночью столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов тепла, днем температура воздуха прогреется до +14 градусов тепла.

Также прогнозируется, что температура морясоставит от +5 до +6 градусов выше нуля. Вдоль побережья температура воздуха будет до +15 градусов тепла.

Реклама

Будет наблюдаться легкое волнение моря, уровень воды остается в пределах нормы.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 24 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь.

Температура по области будет колебаться:

ночью от 0 до +5 градусов тепла;

днем от +10 до +15 градусов тепла.

По городу Днепр:

Реклама

ночью будет от 0 до +2 градусов тепла;

днем от +10 до +12 градусов выше нуля.

Погода в Запорожье

В Запорожской области синоптическую ситуацию будут определять южные циклоны. Во вторник и среду, 24-25 марта, пройдут слабые дожди, а термометры покажут от +3 до +5 градусов тепла ночью, день ожидается от +11 до +13 градусов тепла.

Начиная с 26 марта, зонтики уже не понадобятся — осадки прекратятся, а воздух прогреется еще на 4-7 градусов.

Погода в Запрорижской области на неделю с 23 по 29 марта / © Укргидрометцентр

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.