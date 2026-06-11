Погода в Украине резко изменится: синоптики предупредили об ударе стихии из-за циклонического вихря с юга

Фото иллюстративное / © ТСН

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В ближайшие дни в Украине ожидаются существенные изменения погоды: 11 июня во многих регионах пройдут дожди, грозы, а в пятницу ожидается резкое снижение температуры. Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает о резком изменении погоды в ближайшие дни. По его словам, четверг, 11 июня, станет самым теплым днем недели.

«Активный циклонический вихрь южного происхождения будет двигаться из Италии в страны Балтии. А Черкасская область будет находиться в его теплом секторе, где с южными ветрами усилится адвекция более теплого воздуха и влажного из акватории Средиземного моря», — сообщает синоптик.

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Ожидается солнечная и жаркая погода с ночной температурой +12…+17 градусов тепла и дневной в пределах +25…+30 градусов выше нуля. Лишь кое-где вечером возможен кратковременный дождь.

Однако уже в пятницу, 12 июня, погода существенно осложнится из-за столкновения жары и прохлады. Как отмечает Постригань, на грани этих температурных контрастов Черкасская область окажется под ударом стихии: грозы, ливни, локальный град и шквалы ветра до 17-22 м/с. В течение дня температура стремительно упадет с +29 до +20 градусов тепла.

Метеологическая карта: Источник — Facebook Виталий Постригань

В Украинском гидрометцентре прогнозируют облачную погоду 11 июня. По словам синоптиков, на западе и юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье умеренные, местами значительные дожди. На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер будет преимущественно южный и дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля. На крайнем западе страны будет прохладнее — там ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

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Погода в Украине 11 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 11 июня синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +28 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +26 до +28 градусов выше нуля.

Погода во Львове

В четверг, 11 июня, погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада, сообщают в областном гидрометцентре.

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В течение дня будет облачно с прояснениями. Вероятны кратковременные дожди с грозами, днем местами выпадет град. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный и будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, днем местами порывы 15 — 20 м/с. Температура ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +15 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +19 до +21 градуса тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса на 11 будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

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Ветер будет южный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 градусов выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром будет дымка, видимость составит 1-2 км.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +16 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +26 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 11 июня будет облачная погода с кратковременными прояснениями.

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Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем вероятны небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет северо-восточный и будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днем воздух прогреется до +31.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +15 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +28 до +30 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 11 июня будет переменная облачность. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем вероятны кратковременные дожди местами с грозами.

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Ночью и утром местами по области будет сохраняться туман. Ветер ночью будет переменных направлений и будет дуть со скоростью 4-8 м/с, днем — юго-восточный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +13 до +18 градусов тепла;

днем от +26 до +31 градуса тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +16 до +18 градусов тепла;

днем от +28 до +30 градусов тепла.

Напомним, специалисты предупреждают, что аномальная жара перестает быть исключением и все чаще становится «новой реальностью». Прошлый месяц стал вторым самым жарким маем за всю историю наблюдений, а в Великобритании, Франции, Ирландии и Португалии были побиты температурные рекорды.

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