Погода в Украине резко ухудшится: где ожидаются грозы, град и сильные шквалы (карта)

Погода / © ТСН

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В ближайшие два дня большинство областей Украины накроет ненастье, которое может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода 17 августа — что прогнозируют синоптики

«17 августа во второй половине дня с содержанием до конца суток в большинстве западных, северных и Винницких областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», — отмечают синоптики.

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По данным метеорологов, в отдельных районах ожидаются град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Ненастье будет продолжаться и на следующий день. В частности, синоптики прогнозируют 18 августа грозы, охватившие западные области, а днем также северные, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Одесскую и Николаевскую области. В отдельных районах этих регионов также возможны град и шквалы 15–20 м/с (I уровень опасности, желтый).

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — отметили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 17 августа / © Укргидрометцентр

Погода в Украине — последние новости

Напомним, в период с 15 по 25 августа из-за длительного отсутствия осадков на реках в бассейнах Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая области), Сяну (Львовщина) и суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается дальнейшее снижение уровней воды.

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Раньше мы писали, с приближением осени природа начинает активно готовиться к холодам, и насекомые первыми реагируют на будущие изменения погоды. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошей, то будет ясная погода.

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