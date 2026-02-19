- Дата публикации
Погода в Украине: синоптик назвал дату значительного потепления
К выходным в Украине будет наблюдаться повышение температуры воздуха и уменьшение осадков.
Пока в Украине держатся небольшие морозы, но уже совсем скоро температура значительно повысится.
Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
«Завтра, 20 февраля, атмосферный фронт с юго-запада принесет снег. Прирост снежного покрова прогнозируется в пределах 3-6 см. Температура в течение суток 4-9 градусов мороза. На дорогах гололедица», — отметил он.
По его прогнозу, уже 23 февраля оттепель приведет к таянию снега. Потепление мы ощутим уже в начале новой недели.
Ранее синоптик сообщила, что с 23 февраля активный западный перенос воздушных масс принесет плюсовую температуру. 19–20 февраля северные и центральные области, включая Черкасчину и Сумщину, накроет умеренный, а местами значительный снег. На юго-востоке ожидается смесь дождя и мокрого снега, что может привести к гололедице на дорогах.