Украина

Украина
307
Погода в Украине: синоптик назвал дату значительного потепления

К выходным в Украине будет наблюдаться повышение температуры воздуха и уменьшение осадков.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украину идет ощутимое потепление

В Украину идет ощутимое потепление / © Unsplash

Пока в Украине держатся небольшие морозы, но уже совсем скоро температура значительно повысится.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

«Завтра, 20 февраля, атмосферный фронт с юго-запада принесет снег. Прирост снежного покрова прогнозируется в пределах 3-6 см. Температура в течение суток 4-9 градусов мороза. На дорогах гололедица», — отметил он.

По его прогнозу, уже 23 февраля оттепель приведет к таянию снега. Потепление мы ощутим уже в начале новой недели.

Ранее синоптик сообщила, что с 23 февраля активный западный перенос воздушных масс принесет плюсовую температуру. 19–20 февраля северные и центральные области, включая Черкасчину и Сумщину, накроет умеренный, а местами значительный снег. На юго-востоке ожидается смесь дождя и мокрого снега, что может привести к гололедице на дорогах.

