Погода в Украине: синоптик назвала регионы, где завтра прекратятся дожди

Большинство областей все же останутся в плену дождей.

Погода в Украине в пятницу, 11 июня, преимущественно будет дождливой, ветреной и грозовой. Впрочем, в некоторых регионах ожидается сухая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу Диденко, скорее всего, завтра дождя не будет в Киевской, Черниговской областях и во многих районах южной части Украины. В то же время, температура воздуха остается на нынешних показателях и достигнет от +20 градусов до +24 градусов.

"Синоптическая ситуация 11 июня в Украине будет определяться атмосферными фронтами. Поэтому в большинстве областей особенно в дневные часы — кратковременные дожди, грозы, при грозах порывистый ветер", — говорится в ее сообщении.

В Киеве 11-12 июня будет по-летнему тепло, воздух прогреется до +24 градусов. Дожди маловероятны. А вот в воскресенье в столице дожди более вероятны. Также несколько опустится температура воздуха.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару до 39°С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Погода в Украине: в регионах ожидаются грозы, град и шквалы, объявлено штормовое предупреждение

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку