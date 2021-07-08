Погода в Украине: синоптик рассказала, как долго в Украине продлится жара и когда ждать дожди

Погода в Украине: синоптик рассказала, как долго в Украине продлится жара и когда ждать дожди

Самой высокой температура будет в восточной части страны.

В ближайшие дни и на следующей неделе в Украине будет держаться жаркая погода — температура воздуха днем будет прогреваться до +35°.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон наконец-то дошел до Украины. В пятницу дождей у нас не будет. В отличие от, например, Германии и Франции, где циклон обусловит дожди и прохладу. Однако жара усиливается. 9 июля в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины будут подниматься до 29-33°. Далее — выше. Примите во внимание, что в ближайшие дни и на следующей неделе также будет жарко, особенно в восточной части Украины — до 30-35°", — прогнозирует Диденко.

Она добавляет, что в Киеве 9 июля ожидается сухая и жаркая погода с температурой воздуха 30°, которая будет держаться и дальше.

По прогнозам синоптика, первый освежающий дождь, который виден на прогностическом киевском горизонте — на Петра и Павла, 12 июля. Но в то же время горячая погода еще продлится.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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